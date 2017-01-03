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Mehmet Çağlıkasap hayata gözlerini yumdu

Şair, öykücü ve matbaacı Mehmet Çağlıkasap, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Mehmet Çağlıkasap hayata gözlerini yumdu

03 Ocak 2017 15:47

1945 doğumlu Mehmet Çağlıkasap yolda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Öğle namazını müteakip cenazesi Camiikebir’den kaldırılan Çağlıkasap’ı çok sayıda seveni son yolculuğuna uğurladı.

MEHMET ÇAĞLIKASAP KİMDİR?

Aslında matbaa işçisi olan Çağlıkasap, 80’lerde kurduğu Aday Kitapları Yayınevi ile Kayseri’de çok sayıda yazar ve şairin kitabının çıkarılmasını sağlamıştır. Bu yazar ve şairlerden bazıları, Ahmet Ada, Abdülkadir Budak, Ayhan Gülsoy, Bedrettin Aykın’dır.

Mehmet Çağlıkasap bunun yanı sıra, şiirleri ve öyküleri ile de bilinmektedir. İlk şiiri Çınar dergisinde yayımlanan Çağlıkasap’ın, Bir Sevda’ya Yürümek (Şiir), İçimdeki Şeytan (Deneme) ve Yorgun (Öykü) adlı kitapları bulunmaktadır.

Kayseri’de dergiciliğin de mihenk taşlarından olan Mehmet Çağlıkasap, Ozanca, Hakimiyet Sanat ve Sanat Eki dergilerinin çıkarılmasında önemli katkılar sunmuştur.


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