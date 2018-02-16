Mehmet Demirkol: '9 saat okulda vakit geçirmek saçmalık'

Fanatik Gazetesi Türkiye Buluşmaları’nın ilki Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlendi. Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen ile gazeteci yazarlar Mehmet Demirkol ve Tunç Kayacı’nın katıldığı panelin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, kentte yaptıkları sportif çalışmaları anlattı. Akyürek, “Amatör spor kulüplerine kıt kanaatlerimizi zorlayarak yetişmeye çalışıyoruz. Uyuşturucu ve terörü gençlerden uzak tutmamız lazım. Biz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama bu konuda bütün herkesin elini taşın altına koyması lazım” diye konuştu.

Necil Ülgen: “Futbolun çerçevesinde sıkışıp kalıyoruz”

Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen ise Fransa ile Türkiye arasındaki amatör spor branşlarındaki sporcuları kıyasladı. Fransa’nın amatör spor branşlarında olan sporcuların Türkiye’nin 2 katı olduğunu kaydeden Ülgen, “Bizim ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sistemi nedeniyle sıkıntılar var. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren sporun içerisinde olsun istiyoruz ama maalesef olmuyor. Bizler de futbolun çerçevesinde sıkışıp kalıyoruz, futbolda da İstanbul takımları lokomotif oluyor” şeklinde konuştu.

Tunç Kayacı: “Eğitim sistemi değişmeli”

Türkiye’de eğitim sistemi değişmediği sürece çocukların spor yapma şanslarının az olduğunu anlatan Tunç Kayacı, "Spora olan ilgi alaka güzel de Türkiye’de ki bu gençlerin spor yapabilmesi için eğitim sistemimizin tekrar düzelmesi lazım. Bugün sabah 7.30’da okula gidip akşam okuldan gelen çocuğun spor yapabilme imkanı çok zor. Bugün Finlandiya ve Almanya modelleri var. Saat 2’de en geç okul bitiyor ve çocuk sporunu yapıyor. Bunun düzeltilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol: “Okulda 9 saat geçirmek saçmalık”

Gazeteci yazar Mehmet Demirkol da gelişen dünyada 9 saat okula gitmeye gerek olmadığını söyledi. Demirkol, internet çağında isteyen herkesin bilmediklerini öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Biz eskiden anlamadığımızı bir gün sonra hocaya sorardık ama şimdi internete sorup öğreniyorsun. Fiziki olarak okulda 9 saat geçirmek saçmalık. Bunu değiştirmemiz lazım. Finlandiya’da öğrenciler 3 saat okuyor, geri kalan zamanda spor, tiyatro ya da başka branşlarla ilgileniyor. Bizim eğitim sistemimiz değişmeli bu problem Amerika ve İngiltere’de de var. Bunu çözmüş çok az ülke var ama bizim de onlar gibi olmamamızı gerektirecek durum yok. En fazla bizim ihtiyacımız var çünkü en fazla çocuk bizde var. Avrupa’nın Brezilyası olmamamız için hiçbir eksik yok. Türkiye’deki sadece Boşnak kökenlilerden bir Slovenya çıkartırız. Bir dönem Kars ve Ağrı’dan uzun mesafe koşucuları çıkardı ama şimdi çok az çıkıyor.”

“Çocuklara spor yaptırmıyoruz”

Fransa’da bisiklet sporunun 1 numara olduğunu da belirten Demirkol, Türkiye’de bisiklet sürecek çok fazla yolun olmadığını belirtti. Amatör sporların Türkiye’de hak ettiği yeri bulmadığını da anlatan Demirkol, “Çocuklara spor yaptırmıyoruz. 9 saat okul olmaz. Bugünün dünyasında bu saçmalık. 4 yıl boyunca 4 işlem öğretmeye çalışıyoruz çocuklara” açıklamasını yaptı.

“Bu sene umudum var”

Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısındaki şansının sorulması üzerine Mehmet Demirkol, “Biz maça gidiyoruz, yani umudumuz var gidiyoruz. Mesela Liverpool maçına gitmemiştim onu söyleyeyim. Bu sene umudum var. İnşallah olur. Maç konusunda heyecanlıyım” diye cevap verdi.

Konuşmaların ardından Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen ile Mehmet Demirkol ve Tunç Kayacı, Adana’da derece almış sporculara plaket ve madalya taktim etti.

Umutcan İşledici