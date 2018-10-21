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Mehmet Ekici 3 hafta yok

Mehmet Ekici 3 hafta yok
Mehmet Ekici 3 hafta yok

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Ekici, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sarı-lacivertlilerin dün akşam deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta forma giyemeyecek.

Sivasspor mücadelesinin 61. dakikasında oyuna dahil olan Ekici, 78. dakikada girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşamış ve yerini Alper Potuk'a bırakmıştı. Mehmet Ekici yedek kulübesine geldiğinde yaşadığı sakatlıktan dolayı gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Sağ bacak üst adalesinde yırtık saptanan 28 yaşındaki oyuncu, 3 hafta forma giyemeyecek. 

Başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan 2 Anderlecht maçının yanı sıra Süper Lig'de de Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarını kaçıracak.  

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