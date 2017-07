Mehmet Ekici: Hedefim yeniden Milli Takım'a dönmek

Fenerbahçe Dergisi'nin ağustos sayısının kapak röportajı Mehmet Ekici'yle yapıldı. Trabzonspor'la sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu, geride kalan 6 aylık dönemde yaşanılan sıkıntılarla ilgili olarak konuşmaktan kaçındı. "Karakterimi yansıtan kulübü tercih ettim" diyerek sözlerine başlayan Ekici, "Trabzonspor'da yaşadığım problemli dönemle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü o defter kapandı. Bu sezon bütün taraftarlarımızı destek için stadımıza bekliyoruz" dedi.

"Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum"

Transferi konusunda haksızlığa uğradığını söyleyen Ekici, "Sonuç itibariyle bir futbolcu, oynamak istediği yeri seçme özgürlüğüne sahiptir ve hiç kimse de onun isteği dışında farklı bir karar veremez. Ben, bunun böyle olduğunu düşünüyorum. O dönemde Fenerbahçe’ye bir söz verdim, o sözümün de arkasından gittim. Ayrıca ilk etapta Trabzonspor, beni buraya yönlendirdi. Bunu da Başkanımız Aziz Yıldırım birkaç kez dile getirdi. Nitekim; sözümü verdikten sonra benim için olay bitmişti. Bu süreçte Fenerbahçe’nin büyüklüğünü bir kez daha görüp, anlama şansım oldu" dedi. Aykut Kocaman'la çalışmanın önemli bir şans olduğunu söyleyen Ekici, "Bizler de bu şansı iyi değerlendirmek zorundayız. İnşallah bizim adımıza güzel sezonlar olur. Hocamız, yıllarca 11 numarayı en iyi şekilde temsil etti, inşallah ben de uzun yıllar en iyi şekilde taşırım. Benim önceliğim, burada kalıcı olmak. İyi sezonlar geçirmek istiyorum. Umarım bu formayı uzun yıllar terletirim" ifadelerini kullandı.

"Trabzon'da lakabım Bombacı Mehmet'ti"

Özellikle attığı frikik golleriyle Trabzonspor'da adından sıkça söz ettiren Mehmet Ekici, Karadeniz ekibinde forma giydiği dönemde kendisine Bombacı Mehmet diye seslendiklerini hatırlatarak, "Önümüzdeki maçlar ya da haftalar bana nasıl seslenildiğini gösterecektir. Onun tercihini büyük taraftarımıza bırakıyorum" dedi. Fenerbahçe formasıyla maç yapmaya başladıkça daha iyi bir performans sergileyeceğini de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Hedefim başarılı olarak tekrar Milli Takım'a dönmek. 6 aylık süreyle futboldan ayrı kalınca, ister istemez futbolu özlüyorsunuz ve mücadele ritminiz artıyor. Ben futbola aç biriyim ve iyi işlere imza atmak için buradayım. Futbolu iki yönlü oynayabildiğim için son vuruşlarım da iyi. 6-8-10 pozisyonlarında rahatça oynayabileceğimi düşünüyorum, tabii buradaki karar hocamındır. Her 3 pozisyonda da yeteneğimi gösterebileceğime inanıyorum. Bizim yapmamız gereken tek şey; çok çalışmak ve hazır olmak" açıklamasını yaptı.

"Almanya ile büyük farklar yok"

Türkiye'nin en büyük kulübü olduklarını söyleyen Mehmet Ekici, "Her sene olduğu gibi şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Avrupa Ligi’nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek bizim için çok önemli. Hedefimiz; kupalar kaldırmak. İnşallah tüm bu hedefleri gerçekleştireceğiz. Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu tebrik etmek istiyorum. Sadece futbolda değil, diğer branşlarda da faaliyet göstermek büyük bir başarıdır ve dünyada bunun örneği de oldukça az. Birçok ilke ve yeniliğe imza atan büyük bir kulübüz. Her zaman başarıyı hedefleyen bir yönetimimiz var. Kulübümüz adına her zaman en iyisi yapılıyor" diye konuştu. Bayern Münih'te olduğu gibi Fenerbahçe'de de teknolojiden çok iyi faydalanıldığını ifade eden başarılı futbolcu, "Almanya ile büyük farkların olduğu söylenemez. Bütün hocalarımız oldukça eğitimli ve çok bilinçli" dedi. Ekici son olarak ailesiyle zaman geçirmeyi çok sevdiğini söyleyerek, "Basketbol oynamayı ve izlemeyi, müzik dinlemeyi ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum" dedi.