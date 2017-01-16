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Mehmet Ekici sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulunun talebi doğrultusunda Teknik Direktör Ersun Yanal, Ekici'yi takımla birlikte yapılan antrenmanlara dahil etmeyerek süresiz kadro dışı bıraktı.

Mehmet Ekici sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı

16 Ocak 2017 18:09

Spor Toto Süper Lig'de transferi yılan hikayesine dönem Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyuncu ara transfer döneminin en popüler ismi olurken, yaşanan gelişmeler Trabzonspor'da kadro dışı kalmasına neden oldu. Ekici'nin sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak bordo-mavili kulübün belirleyeceği hoca nezaretinde çalışmalarını sürdürecek. Ekici'nin kadro dışı kalmasına neden olan süreç ise şöyle yaşandı:

Mehmet Ekici, ara transfer döneminde, başkan Muharrem Usta ile görüşerek, "Beni isteyen kulüpler var. Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum ama giderken kulübüme para kazandırarak ayrılmak istiyorum. Sizin uygun göreceğiniz kulübe gitmeye hazırım" demesinin ardından Trabzonspor'un tekliflerini de olumlu yanıt vermemesi üzerine Usta, Ekici'yi isteyen kulüplerle pazarlığa başladı. Usta, Fenerbahçe'den Aatif ve Fernandao'yu istemesinin ardından bu takas gerçekleşmedi. Bordo-mavili kulüp ise Fenerbahçe'nin para teklifine yanaşmayarak sarı-lacivertlilerle olan transfer görüşmelerini kapattı. Başkan Muharrem Usta, diğer kulüplerle pazarlık yaparken, Mehmet Ekici'nin habersiz bir şekilde sarı-lacivertli kulüple anlaşması ve diretmesi başkan Usta ile Ekici arasındaki ipleri gerdi. Yıldız oyuncu, Muharrem Usta'nın "ya bizim istediğimiz takıma gidersin ya da takımdan ayrı çalışırsın. Sezon sonunda seni alacak olan alır" restiyle karşılaştı. Bunun üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, başkan Muharrem Usta'nın talimatı üzerine yıldız oyuncuyu takımla birlikte yapılan antrenmanlara almadı.

Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile ciddi pazarlıklar yapan bordo-mavili kulüp Olcay Şahan transferiyle iki kulüp arasında sıcak gelişmeler yaşandı. Olcay transferinde iyi niyet gösteren siyah-beyazlı kulüp Mehmet Ekici'den ise istediği yanıtı alamadı. Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a olumlu yanıt vermesi halinde ise bordo-mavili kulüp Olcay Şahan dışında siyah-beyazlı ekibin kadroda düşünmediği oyuncuların takası gündeme gelecekti.

Gökmen Şahin

Etiketler: kadro dışı, mehmet ekici, sezon sonuna kadar, Trabzonspor


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