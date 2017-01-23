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Mehmet Ekici’nin yokluğunu aratmıyor

Trabzonspor’un 19 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’yi aratmıyor.

Mehmet Ekicinin yokluğunu aratmıyor

23 Ocak 2017 10:38

Trabzonspor altyapısından yetişen ve dünya şampiyonu olan Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi’nin formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sadi Tekelioğlu tarafından A Takım kadrosuna dahil edilmişti. Ligin ilk yarısında forma giyemeyen genç yetenek, Mehmet Ekici’nin kadro dışı kalmasının ardından daha çok forma şansı bulmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta forma giyen Yazıcı, 555 dakika forma giyerken, 3 gol ve 6 asist yaptı. Genç oyuncu, ligin ikinci yarasında forma giydiği Bursaspor maçında 1 gol 1 asist, Kasımpaşa maçında ise 1 asist yaparak takımın ikinci yarıda deplasmanda kazandığı 6 puana katkı sağladı.

MEHMET EKİCİ’Yİ ARATMADI

Trabzonspor’un genç yeteneği Yusuf Yazıcı, hakkında çıkan transfer haberleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’yi aratmadı. Bordo-mavililerin Antalya’da gerçekleştirdiği kamp sonrası kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal, Ekici’nin ve Bero’nun yokluğunda forma şansı verdiği Yusuf Yazıcı’nın performansından oldukça memnun kaldı.

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin bu sezon ligde 3 golü bulunuyor.

YANAL’DAN, YUSUF YAZICI’YA ÖVGÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hem oyuncu kazanmak, hem sonuç almak hem de yarışmanın zor bir süreç olduğunu belirterek, “Takımımızda genç, iyi oyuncular var. Genç oyuncularımızı kazanmaya herkesten çok ben istiyorum. Gerçekten Yusuf’un ortaya koyduğu performansı hepimiz alkışlamalıyız ”ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin / İHA)

Etiketler: mehmet ekici, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


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