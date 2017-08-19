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Mehmet Erdem yeni albüm müjdesini verdi

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Erdem, konser öncesi gazetecilere verdiği röportajda yeni albümün de müjdesini verdi.

Mehmet Erdem yeni albüm müjdesini verdi

19 Ağustos 2017 20:04

İzmirli sevenleriyle, Gaziemir ilçesinde bulunan Optimum Alışveriş merkezinde bir araya gelen ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, konser öncesi İHA muhabirinin sorularını yanıtlayarak İzmir’in ikinci memleketi olduğunu söyledi.

İzmir’de liseyi okuduğunu sözlerine ekleyen Erdem, okul hayatında Bornova’ya sürekli gidip geldiğini ve bu yüzden de İzmir’in kendisi için önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Yaz aylarında Çeşme’de çıktığını aktaran Erdem, İzmir’den kopamadığının altını çizdi. Erdem, yeni albümle ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise sevenlerine sevindirici bir haber verdi. Dokuz şarkılık yeni bir albüm hazırladığını aktaran Erdem, yeni albümüm ekim sonu gibi çıkacağını belirtti.

Ünlü şarkıcı kısa röportajın ardından sevenleriyle buluştu. Kendisini dinlemek için alış veriş merkezine akın eden onlarca vatandaş ünlü şarkıcının şarkılarıyla güzel bir akşam geçirdi. 

Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan

Etiketler: İzmir, Mehmet Erdem


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