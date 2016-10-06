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Mehmet Görmez’den anlamlı konuşma

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD) tarafından düzenlenen “İkra: Oku Sempozyumu”na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Cenab-ı Hakk bu aziz milleti, bu aziz İstanbul’u her türlü kötülükten muhafaza eylesin’’ dedi.

Mehmet Görmezden anlamlı konuşma

06 Ekim 2016 23:03

MÜSİAD tarafından düzenlenen sempozyuma Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Olpak, “15 Temmuz’da da hepimizin dikkatle okuması gereken önemli bir süreç yaşadık. Herkesin yeterince fikir sahibi olduğu FETÖ terör örgütü hakkında konuşarak MÜSİAD’ı gündem oluşturmak değil. Hamdolsun, MÜSİAD’ın bu konudaki tavrı geçmişte netti, şimdi de net, gelecekte de net olmaya devam edecek. Bu olaydan yola çıkarak yapmamız gereken okumalardan kısa bir tespit sunmak. Yıllardan beri içimizden birileri gibi davranarak yakınlığımızı, güzel faaliyetler yapar gibi davranarak takdirimizi kazanan bu hain örgütün uzantıları ve geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Hamdolsun milletimiz, dünyada eşi benzerine çok zor bulunan bir tablo ortaya koydu. O gece minarelerden okunan salalar, hep bir ağızdan edilen dualar hepimizi birbirine kenetledi. Ben bu noktada yaptığı sağduyulu açıklamalarla bu dirence destek veren Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez’e ve bütün teşkilatına teşekkür etmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Sözlerine İstanbul’da yaşanan terör saldırısında yaralanan vatandaşlara şifa dileyerek başlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez ise, “Sözlerimin başında bugün Yenibosna’da yaralanan bütün kardeşlerimize Cenabı Hakk’tan şifalar diliyoruz. Bütün İstanbulumuza tekrar geçmiş olsun. Cenabı Hakk tarih boyunca mazlumların, mağrurların, mahrumların umudu olmuş, bu aziz milleti, bu aziz İstanbul’u her türlü kötülükten muhafaza eylesin’’ şeklinde konuştu.

Sempozyuma ilişkin bir konuşma yapan Görmez, “Hz. Cebrail Efendimize görünerek bu mesajı iletir. İkra! Ardından Peygamber Efendimiz evine döndü. Daha önce toplumdan kaçmış ve Hira’ya sığınmıştı. Ama okuma emri geldikten sonra o evine ve şehrine döndü, okumak için döndü, okutmak için döndü. Döndü ve başından geçenleri Hz. Hatice validemize anlattı. ’Ey Hatice, ben kendimden korktum’ dedi. Olup biteni henüz anlamakta ve eşine anlatmakta zorluk çekiyordu. Sevgili Peygamberimiz hayatının en büyük ilk istişaresini eşi Hz. Hatice validemizle yapmıştır. Hatice annemiz muhteşem bir cevap vermiştir. 15 Temmuz gecesinde Ankara’nın semalarında ateşleri bütün binaları yalayarak, sarsarak geçen F-16 uçakları uçarken müezzinlerimiz es salatu ve’s-selamu Aleyke ya Rasulallah diye nidada bulunurken, Rabbim şahidimdir ki ilk aklıma gelen Hz. Hatice validemizin Efendimize söylediği bu cevap olmuştur. Dedi ki Hz. Hatice, ’Allah seni asla mahcup etmeyecektir, rüsva etmeyecektir’’ diye konuştu.


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