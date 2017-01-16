Diğer
Kategoriler

Mehmet Görmez’den anlamlı konuşma

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sakarya’da bir Kur’an kursunda öğrenciye dayak olayıyla ilgili, “Biz sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan bir Peygamberin ümmetiyiz. Sakarya’daki evladımızla buluştuk. Ona ‘artık dostumsun’ dedim. Onun şahsında bu muameleye tabi tutulmuş bütün çocuklarımızdan özür diledim” dedi.

Mehmet Görmezden anlamlı konuşma

16 Ocak 2017 21:08

Diyanet Radyo’nun canlı yayın konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Görmez, Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir Kur’an kursunda görevli hocanın eğitim alan çocuğu terlikle darp etmesi olayına ilişkin, “Çocuklara dini öğretmeyi kendisine vazife edinen her insanın, öncelikle o dinin telkin ettiği şefkate ve merhamete sahip olması gerekir. Biz çocuklarla arkadaş olmuş, çocuğa büyük muamelesi göstermeyi öğreten, sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan bir Peygamberin ümmetiyiz. Sakarya’daki evladımızla buluştuk. Ona artık dostumsun dedim. Onun şahsında bu muameleye tabi tutulmuş bütün çocuklarımızdan özür diledim. Hocanın vurduğu yerde gül bitmez. Bilakis her çocuğumuzu gül kabul edip hiçbir dikenin o güle bulaşmaması için çalışacağız” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ayrım gözetmeden topluma yönelik nasihatleri yaptıklarını da belirten Görmez, “Başkasının yaşam tarzına müdahalemiz asla olmaz” dedi.

Etiketler: Mehmet Görmez


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç