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Mehmet Görmez'den gider ayak itiraf: Mahcubuz dedi, gitti

Diyanet İşleri Başkanlığı göre-vinden emekli edilen Mehmet Görmez, görevini Ekrem Keleş’e devretti. Görmez gider ayak itiraflarda bulundu.

Mehmet Görmezden gider ayak itiraf: Mahcubuz dedi, gitti

02 Ağustos 2017 10:49

Diyanet İşleri Başkanlığı göre-vinden emekli edilen Mehmet Görmez, görevini Ekrem Keleş’e devretti. Görmez, görevini devrederken bir veda konuşması yaptı. Görmez “Hayat bize bir emanettir. Hayat, bütünüyle bir emanettir. Öyle ki insan, kendi canının, hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir” dedi. Herkesten helallik isteyen ve herkese hakkını helal ettiğini söyleyen eski Görmez “Dünya hayatı gibi bütün makam ve mevkiler geçicidir. Aslolan geride bıraktığımız salih amellerdir. Hoş sadalardır. Mühim olan hangi makamda, hangi mevkide olursak olalım yaptığımız işleri ibadet telakki ederek Rıza-i Bari’ye uygun hareket etmektir. Bu görevi tevdi ederken üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum” diye konuştu. “40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyeti bir daha yaşanmamalı” diyen Görmez sözlerini şöyle sürdürdü: Coğrafyamızı kuşatan ayrılıkçı din söylemleri, tekfir hastalığı asla Diyanet’in mihrap, minber ve kürsülerine yaklaşmamalıdır. Teşkilatın buna asla izin vermeyeceğine inancım tamdır. Diyanet teşkilatı bir daha sapkın hiçbir dinî yapı konusunda 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır. Ancak tek gayesi, cemiyete imanlı, ahlaklı gençler yetiştirmek olan kurumlar bu tür yapılarla karıştırılmamalıdır.

Etiketler: Mehmet Görmez


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