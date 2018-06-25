Mehmet Gür: 'Yatırımcı harekete geçecek'

Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür; Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi. Yüzde 87.5 katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerin Dünyanın sayılı ülkelerinde görülebilecek bir demokrasi şöleni olduğunu ifade eden Mehmet Gür “Millet iradesinin, istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana tavır ortaya koyduğu bir tablo ortaya çıkmıştır” dedi.

Tüm iş adamlarının ve yatırımcıların seçim sürecinde yaşanan gerginlikleri ve belirsizliği geride bırakarak, ortak paydamız olan Türkiye için sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Gür; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu 2023 ve 2071 vizyonu doğrultusunda bizler de; üretim, istihdam ve sektörün gelişimine katkı sunacak çalışmalarla Türkiye yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde yürümeye devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

İnşaat, Sağlık, Turizm, Enerji gibi lokomotif sektörlerde faaliyet gösteren Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu seçimlerle birlikte geçen yıl referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiş tamamlanmış olacak. Mart ayında kabul edilen ve kısaca 'ittifak yasası' olarak da bilinen kanun değişikliği de ilk kez bu seçim sonrası uygulamaya girecek. Bu yeni sistemi ilk kez deneyeceğiz, sistemin uygulanmaya başlamasıyla beraber güvenli yatırım ortamının oluşarak yerli ve yabancı yatırımcıyı harekete geçirmesini bekliyoruz. Devam eden projelerin tamamlanması ve yenilerin aksamadan devam etmesi açısından, istikrar büyük önem arz ediyor.

Bizim de faaliyet alanlarımızın içine giren Enerji, Sağlık, Turizm ve İnşaat Türkiye’nin lokomotif sektörleridir. Bu alanda gerek devlet himayesinde gerçekleştirilen yatırımlar, gerek özel sektörün ticari yatırımları, vatandaşa hizmet noktasında sunduğu katkının yanı sıra, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. İşadamları olarak Türkiye yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde yürümeye devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”