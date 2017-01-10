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Mehmet Müezzinoğlu: 'Tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi'

Bakan Müezzinoğlu "FETÖ soruşturmalarında tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi" dedi.

Mehmet Müezzinoğlu: Tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi

10 Ocak 2017 19:26

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu, FETÖ soruşturmalarında tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildiğini söyledi.

'Ay sonunda son şeklini vereceğiz'

Torununa bakan büyükanneye maaş projesine de değinen Bakan Müezzinoğlu, "Anne istihdama devam etsin, anneanne veya babaanne çocuğa baksın. Bu projeye ay sonunda son şeklini vereceğiz. 6-7 milyon TL'lik bir finansmanı var. Her yıl için 100 bin anne, 5-6 yıllık periyotta 500 bin aileyi ilgilendiriyor. Çıkan sonuçları 6 -7 ay sonra konuşacağız. Pilot uygulamayı göreceğiz." dedi.

Etiketler: Bakan Müezzinoğlu, fetö


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