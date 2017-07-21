Mehmet Muslu, “İstihdama yönelik bölümler seçilmeli”

LYS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin “Hangi üniversiteyi ve bölümü seçmeliyim?” telaşı başladı. Öğrencilerle birlikte çocuklarının gelecekleri için endişe duyan aileler ise bu konudaki araştırmalarına devam ediyor. Nişantaşı Üniversitesi de tercih döneminde öğrencilere yardımcı olmak ve onları doğru tercih için yönlendirmek üzere Maslak 1453 Neotech Campus’ünde tercih ve tanıtım stantlarını açtı.

Üniversite tercihi konusunda kafasında birçok soru işareti olan gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Muslu da öğrencileri gelecek kaygısı olmayan mesleklerin seçilmesi ile ilgili yönlendirmelerde bulundu. Özellikle bu konuda ileri görüşlü ve sektörle iç içe olan üniversitelerin seçilmesi gerektiğine değinen Muslu, “Lise hayatından kopup üniversite hayatına girecek olan öğrenciler gibi bizim de en stresli zamanlarımız. Fakat doğru tercih, tüm hayatı etkilediği için çok önemli bir konu. Bu yüzden onları özellikle geleceği açık olan ve mezun olduklarında onları istihdam sağlayabilecek mesleklerin tercih edilmesi konusunda yönlendiriyoruz. Gelişen teknolojiler ve yeni dünya ile birlikte birçok meslek artık yok oluyor ve yerini yeni meslekler alıyor. Örneğin; ATM’ler açıldıktan sonra gerekli bütün banka personellerinin nasıl bir anda azaldığını gördük. Bunun yanı sıra yeni oluşan dünyada sosyal medyanın gücü, artı olarak da teknolojinin gelişmesi üniversitelerde yeni bölümleri de beraberinde getiriyor. Mesela, yeni medya bölümü. Bundan 4 -5 yıl öncesinde böyle bir bölüm yoktu. Fakat şimdi o bölümde zorunlu bir arayış var. Bu zamanın getirmiş olduğu istihdam ve sektördeki açıklıktır. Biz de bu doğrultuda arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bununla birlikte önermediğimiz geleceği olmayan meslekler de oluyor” dedi.

“BİR İNSANI İŞ SAHİBİ YAPAN ALDIĞI DİPLOMA DEĞİL, OLUŞTURDUĞU İŞ ÇEVRESİDİR”

Aynı zamanda öğrencilerin okurken de kendilerini sektöre hazırlaması için üniversitelerin eğitimlerinde uygulamalı eğitimin çok önemli olduğuna da değinen Muslu üniversite olarak verdikleri eğitimin yüzde 70’inin uygulamalı eğitim olmasına dikkat ettiklerini söyledi. Muslu konu ile ilgili olarak, “Üniversitemiz 7 yıllık bir kurum. Bununla birlikte hızlı büyüyen bir üniversite. Bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebi de kariyer ve sektörle birlikte olmamız. Eğer bir işte en uzman kişi kimse o mesleği öğretebilecek en iyi kişi de odur. Bizim üniversitemizin de en büyük avantajı o. Çünkü kendi sektöründe uzman olan kişiler direk konu ile alakalı bölümlerde öğrencileri sektöre hazırlıyor. Bir insanı iş sahibi yapan aldığı diploma değil, oluşturduğu iş çevresidir. Ünlü isimlerin gelip burada ders vermesi ve onlarla network kurulması aslında onların mezun olmadan iş dünyasına atılmış olması anlamına geliyor. Bu yüzden biz de yüzde 30 teorik eğitimin dışında yüzde 70’lik bir uygulamalı eğitim sağlıyoruz ki öğrenciler iş hayatına girdiğinde gerçekten ben ne yaptım demesinler. Tecrübe kazanılmadan yapılan bir işte maksimum bir iki seneniz boşa gidebiliyor. Biz bu 1- 2 senenin boşa gitmemesi için en başından emek verip en iyi koşulları sağlıyoruz” diye konuştu.

“PUAN VE BAŞARI SIRALAMASI ARASINDAKİ FARK ÇOK ÖNEMLİ”

Tercih yaparken diğer bir önemli olan konunun da puan ve başarı sırası arasındaki fark olduğunu vurgulayan Muslu bu konuda çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Muslu, “Yerleştirme puanı üzerindeki başarı puanı bizim için aslında gideceğimiz bölümde yerleşeceğimiz alanı belli ediyor. Bu bizim için en önemli husus bu. Öğrencilerin 24 tercihte kullanacağı tercih sıralaması onların aslında bir yerlere gidebilmesindeki en önemli faktörü oynuyor. Diğer bir konu da tercih sıralamasındaki yanlış sıralama. Mesela, yüzde 50 burslu olan bir bölümü başa yazıp sonrasında da yüzde 75 burslu bölümü yazıyorlar. Ya da ücretliyi en üste yazıp bursluları alta yazdıkları oluyor. Daha sonrasında ücretli bir bölüm geldiğinde üzülüyorlar. Bunların olmaması için daha dikkatli davranmak lazım” ifadelerini kullandı.

“TERCİH EDİLECEK ÜNİVERSİTELERE GİDİP BAKILMALI”

Hiçbir önyargı olmadan bütün üniversitelerin gidip görülmesi konusunda da tavsiyede bulunan Muslu, “Önyargı maalesef birçok şeyde olduğu gibi üniversite tercihinde de karşımıza çıkıyor. Bu yüzden önyargıları yıkmak amaçlı bütün üniversiteleri gezsinler, akademik kadronun yeterliliğine, laboratuvarlarına, lokasyonunun nerede olduğuna iyi baksınlar. İyice kafalarında oluşturduktan sonra o bölümü seçsinler. Geleceği olan bölümleri öğrenebilmek amaçlı o bölümün mezunlarıyla da konuşabilirler” dedi.

MASLAK 1453 NEOTECH CAMPUS

Yeni açtıkları Maslak 1453 Neotech Campus’ünden de bahseden Muslu ileri teknoloji kullandıkları kampüs için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Muslu, “Burası gerçekten son teknolojilerin kullanıldığı 100 bin metrekare üzerine kurulu devasa bir kampüs. Yeni akademik kadro ve yeni kampüs ile yeni bir döneme başlıyoruz. Sektörün en iyilerini burada eğitim için bir araya getirdik. Türkiye’nin en büyük fantom laboratuvarı bize ait. Adalet bölümüz için büyük bir mahkememiz var. Aslında bir nevi öğrencilerimizin mezun olmadan iş hayatında neler yapabileceklerini gösterebildiğimiz bir yer burası. Ayrıca bizi tercih edecek olan gençlere de güzel burs imkanları veriyoruz. Öğrenciler üniversitemizi yüzde elli bir bursla kazandığı takdirde eğer ilk beş tercihinde biz varsak ekstra yüzde 50 burs da biz veriyoruz. Yüzde 75’lerde ise yüzde 30 burs var. Bunun onayını alabilmek için de üniversite içindeki tercih uzmanlarına yaptıkları tercihlerin listesini gönderip onayını almaları yeterli. Herkese şimdiden tüm eğitim ve öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

ŞEYDA CEYLAN GÖRGENÇ

