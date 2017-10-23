Mehmet Okur ile yollar ayrıldı

NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Earl Watson’ın görevine son verildiği açıklandı. Watson yönetiminde sezonun ilk üç maçını kaybeden Suns, Batı Konferansı'nın son sırasında bulunuyor. Pheonix Suns‘ta görevden alınan başantrenör Earl Watson‘la birlikte organizasyonda yer alan Mehmet Okur‘un da işine son verildi. Mehmet Okur'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aile her şeyden önce gelir. Diğer küçük şeyler hayatta gelir ve geçer. Şimdi ayrılıyorum, ileride yeniden görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.