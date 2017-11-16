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Mehmet Okur’a plaket verildi

Anadolu Efes’in 2000-2002 yıllarında formasını giyen eski milli oyuncu Mehmet Okur’a Anadolu Efes Spor Kulübü tarafından plaket verildi.

Mehmet Okura plaket verildi

16 Kasım 2017 21:04

Euroleague'in 8. haftasında oynanan Anadolu Efes - Panathinaikos maçını takip edenler arasında bulunan eski milli basketbolcu Mehmet Okur'a plaket verildi. 2000 yılında Tofaş’tan Anadolu Efes’e transfer olup, 2 sezon Anadolu Efes formasını giydikten sonra 2002 yılında NBA draflarına katılan Mehmet Okur, Detroit Pistons takımı tarafından 38. sıradan draft edilmişti. Eski milli basketbolcu, NBA'de en fazla sayısını Utah Jazz forması altında Indiana Pacers'ı 120-113 yendikleri maçta attı. Okur o maçta rakip potaya tam 43 sayı göndermişti.
Mehmet Okur ayrıca, "12 Dev Adam" sloganıyla özdeşleşen ve 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. olan (A) Milli Takım'ın da kadrosunda yer almıştı. 

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Anadolu Efes

 

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