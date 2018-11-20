Mehmet Özdilek: 'Antalyaspor maçı bizim için olmazsa olmaz'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Hedeflerinin ligde kalan maçlardan alabilecekleri en fazla puanı almak olduğunu kaydeden Özdilek, “Tekrar milli takım arasındayız. Milli takım araları bazen sağlıklı geçiyor. Bazen de sağlıksız oluyor. Dolayısıyla ilk milli takım arası dönüşü güzel bir başlangıç yaptık Trabzonspor maçıyla. Tekrar kendi evimizde bu ligin özellikle bu sene iyi çıkış yapan takımına karşı bu hafta sonu oynayacağız. Özellikle geçiş oyununu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye iyi yapan bir takıma karşı oynayacağız. Ve son hafta evinde kaybeden bir takım olması itibariyle de her maçta olduğu gibi yine zorluk derecesi yüksek bir müsabaka oynayacağız. Doğru bir çizgimiz var. İçerideki avantajımızı artık kullanabilen bir takım hüviyetine büründük. Bu avantajı cumartesi günü tekrar kullanmak istiyoruz. Bizim için olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi Antalyaspor maçı. Her maçı olduğu gibi bu maçta da sırf kazanma odaklı olacağız. Kazanırsak önümüzü çok net görebileceğiz. Puan anlamında biraz daha farklı konumda olabileceğimizi düşünüyorum. Dün çalışmalarımız kazanma üzerine olacak. Artık savunma anlamında birçok şeyi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ofansif anlamda da çok ilerleme var. Bunu skorlarla da birleştirdik. Cumartesi seyircimizin de desteğiyle maçı kazanıp önümüzü daha sağlıklı göreceğiz” şeklinde konuştu.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler