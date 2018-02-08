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Mehmet Özdilek: 'Artık önümüze bakmalıyız'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, turu geçen Galatasaray’ı tebrik ederek, “Rotasyon yapmak zorundaydık. Bizim önümüze bakmamız gerekiyor. 2,5 gün sonra önemli bir maça çıkacağız” dedi.

Mehmet Özdilek: Artık önümüze bakmalıyız

08 Şubat 2018 23:21

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 4-1 yenildi ve elendi. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Rakibimizi tebrik ederim. Ligdeki konumumuzdan dolayı 2,5 günde bir maç oynadığımızdan dolayı rotasyon yapmak zorundayız. Bugün bunun üzerine çıktık. Kolay değil böyle oynamak. Buna rağmen özellikle 2-1’e kadar oyunun içerisinde olduk. Yediğimiz 2, 3 ve 4. gol bireysel hatadan oldu. İlk maçta 2-2’lik beraberlik Galatasaray’ı avantajlı hale getirdi. Bizim önümüze bakmamız gerekiyor. 2,5 gün sonra önemli bir maça çıkacağız. Pazar günü moral bulmak için önemli bir maç oynayacağız. Bütün planlarımızı Pazar gününe yoğunlaşacağız” diye konuştu. 

 

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