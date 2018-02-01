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Mehmet Özdilek: 'Bu maçı unutup Başakşehir maçına konsantre olacağız'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray beraberliğini unutup Pazar günü oynayacakları Başakşehir maçına konsantre olacaklarını söyledi.

Mehmet Özdilek: Bu maçı unutup Başakşehir maçına konsantre olacağız

01 Şubat 2018 23:49

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Galatasaray karşısında son dakika golü ile 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mehmet Özdilek maçı değerlendirdi. Özdilek şöyle konuştu:
“Mücadele gücü yüksek 4 golün olduğu bir müsabaka oldu. İki ayaklı bir maçın ilk ayağını oynadık. 2-2 avantaj mı, gol yemeden bitirmek galip gelmek çok önemli ama 2-1’den 2-2'yi yakalamak umudu bir sonraki maça taşıma adına önemliydi. Birçok değişkenlik yaptık maç öncesinde. Pazar günü Süper Lig maçımız var. Dolayısıyla özellikle dakika bulamayan, sakatlıktan çıkan birçok oyuncuya müsabakada yer verdik. Oyuncuların performansından iştahından memnunum başından sonuna kadar yürekleriyle oynadılar. Seyircimiz müthiş bir ve onları Pazar günü de stadı doldurmalarını bekliyorum. Onların desteği ve enerjisi çok önemli, takım üzerinde de ciddi etkisi var. 2-1’den sonra Pazar gününü düşünerek bazı oyuncuları çıkarmak zorunda kaldım. Oyuna giren oyuncularda son derece başarılıydı. Jahovic’in golle başlaması çok önemli. Bu maçı bir kenara bırakıp Pazar günü oynayacağımız Başakşehir maçına konsantre olacağız, bizim için son derece önemli bir müsabaka.” 

H. İbrahim Parlak - Davut Has

Etiketler: mehmet özdilek

 

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