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Mehmet Özdilek, futbolcular ve personelle vedalaştı

Atiker Konyaspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı.

Mehmet Özdilek, futbolcular ve personelle vedalaştı

05 Mart 2018 13:04

Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Atiker Konyaspor’un yenilgisinin ardından kulüp yönetimiyle yapılan görüşmede karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Mehmet Özdilek, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı.
Kayacık Spor Tesisleri'nde futbolculara bir konuşma yapan Mehmet Özdilek, "Yaklaşık 4 aylık süreçte iyi günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de. Ama ben ve ekibim size ve takıma olan inancımızı bir an bile olsa kaybetmedik. Futbolun içerisinde bu durumlar oluyor. Teleset Mobilya Akhisarspor ve son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçları takım görüntümüze yakışmayan ve oldukça uzak olan maçlardı. Sonuç böyle gerektirdi. Hepiniz ayrı ayrı iyi birer birey ve futbolcularsınız. Kalan 10 maçta elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza ve Atiker Konyaspor'u ligde tutacağınıza inancımız tam. Bundan sonra sizleri dışarıdan destekleyeceğim. Başarılar diliyorum" dedi.
Mehmet Özdilek ve ekibi, kulüp çalışanlarıyla da vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.  

 

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