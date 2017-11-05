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Mehmet Özdilek: 'Kaybetmek bizi üzdü'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kaybetmenin kendilerini üzdüğünü belirterek, lige verilen arada eksiklikleri gidereceklerini söyledi.

Mehmet Özdilek: Kaybetmek bizi üzdü

05 Kasım 2017 22:06

Demir Grup Sivasspor'a ligin 11. haftasında deplasmanda 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendirdi. Özdilek kaybetmenin kendilerini üzdüğünü belirterek,"Kaybetmek üzdü bizi 10 günlük yoğun bir süreçten geliyoruz. Yoğunluğumuz çok fazla ama buraya gelirken ligdeki durumumuzu bilerek burada sahaya çıktık. Oyuncuların iştahları iyi, mücadele güçleri iyi bunu söyleyebilirim. Maçın başında da öne geçtik. Yediğimiz golde penaltı pozisyonunda görüntüye de baktım. Penaltıyla alakası yok. Tam tersi Bifouma Eren'in ayağına basmış. Ama hakemler zaman zaman böyle hatalar yapabiliyor. Cüneyt hoca da çok tecrübeli bir hoca ama bu tür müsabakalarda bu tür hatalar oyunun akışını değiştirebiliyor ki öyle oldu. Golden sonra oyuna ortak oldu Sivasspor.

Bizim girdiğimiz çok net pozisyonlar oldu. Maalesef gol bölgelerinde sıkıntılar yaşadık. Rakibin bulduğu pozisyonlar genelde bizim bireysel hatamız ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkarken kaptırdığımız toplar neticesinde olan ataklar. Çok bariz bireysel hatalar yaptık. İleriye çıkarken bunun handikabını yaşadık. Beraberliği de yakalayabilirdik. Üçüncü golü de yiyebilirdik. Zaman zaman risk aldık, tek orta sahaya döndük. Ama maalesef çeviremedik. Bu 15 günlük sürece daha moralli girmek istiyorduk ama bu mağlubiyet bizi moral olarak çok aşağı çekeceğini düşünüyorum. Oyuncularımın iştahları, mücadeleleri gelecek adına ümit verici 15 günde biz biraz ofansif anlamda etkinliklerimizi biraz daha yükseltmeliyiz bunlarla ilgili çalışma yapacağız" dedi. 

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu - Onur Erden
 

 

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