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Mehmet Özdilek: 'Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız'

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Buradan beraberlikle dönmek bizi farklı bir yere taşıyabilirdi. Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız” dedi.

Mehmet Özdilek: Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız

26 Ocak 2018 22:39

Süper Lig’in 19. hafta müsabakasında Konyaspor, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Mücadeleden Gençlerbirliği 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Müsabaka hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Kısır bir maç oldu. Enteresan bir maç oldu. Kazanan tabii ki haklı. Rakibi tartarak geçen bir maç oldu. İkinci yarının başında beklenmedik bir gol yedik. Bir anlık gafletimiz bize ağıra mal oldu. Son 4 maçtır büyük takımlarla oynadık. Buradan beraberlikle dönmek bizi farklı bir yere taşıyabilirdi. Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz ama kaliteli oyuncularım var bunun üstesinden geleceğiz. 10 kişi kalan rakibe bunu hissettiremedik. Hatalarımızı düzelterek yola devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Cem Geçim
 

 

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