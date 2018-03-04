Mehmet Özdilek'in görevine son verildi

Atiker Konyaspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yolar ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz E.Y. Malatyaspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır.

Bu kararın ardından Atiker Konyaspor’umuz için en uygun ismi takımımızın başına getirmek için girişimlerimiz başlamış bulunmaktadır. En kısa sürede kararımızı verip hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray maçına yeni teknik direktörümüzle çıkmayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar Atiker Konyaspor’umuza hizmetleri için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."