Mehmet Özgür, 'Söz'de

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bir Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘Söz’ dizisinde, usta oyuncu Mehmet Özgür seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Özel Kuvvet Timi'nin nefesleri kesen hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkati çeken dizide Mehmet Özgür, sürpriz bir karaktere hayat verecek.



Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Söz’, yeni sezon bölümleriyle eylül ayında star TV ekranlarında olacak.

Kaynak: Milliyet