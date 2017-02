Kitabının konu bütünlüğüne bakmadan bazı bölümlerinin cımbızlandığını söyleyen Paksu Müslüman değerleriyle çatışan bu insanların bunu kasıtlı, yanıltıcı propaganda amaçlı kullandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

MEHMET PAKSU: DİNİME DAHLEDEN BARİ MÜSLÜMAN OLSA

"33 yıl içinde 40 kitap yazdım. Bazılarının baskısı 10 binleri, 100 binleri, milyonu geçti. Yazdığım kitaplarda güncel konuları, günün meselelerini başta ayet ve hadis olmak üzere İslami kaynaklara müracaat ederek yazdım, yaşanan İslam’a katkıda bulunmaya, insanımızın karşılaştığı sorulara ve sorunlara cevaplar vermeye çalıştım. Yazdığım her yazıyı, işlediğim her konuyu genişçe ele aldım, okuyucunun konu hakkında yeterli bilgiyi almasını sağladım. Bazı konuları iki, üç, dört sayfa halinde yazdım. Akla gelebilecek her istifhama açıklık getirdim.

Şimdi bir yazıda, bir konuda yazının tamamı okumadan, konunun nasıl işlendiğine bakmadan, tek bir cümlesini cımbızla alarak “Yazar böyle diyor” demek, ne insafa sığar, ne gazeteciliğe ve ne de haberciliğe… Napolyo’nun, “Bana yorumu mümkün olmayan bir cümle getirin, sizi onunla idam edeyim” dediği gibi, bir cümleyi hangi tarafa çekerseniz, o tarafa gider. Art niyet olunca, maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek söz konusu ise, hiç kimse yakasını bu tuzaklardan kurtaramaz.

Ben kitaplarımı İslami derdi olan, dini hassasiyeti olan, Allah’ın emir ve yasaklarına dikkat eden insanlara yardımcı olmak için yazıyorum. Fakat din diye bir meselesi olmayan, her vesile ile dine, dindarlara ve Müslüman milletin kutsal değerleriyle çatışan ve çarpışan odaklara tek sözüm: “Dinime dahleden bari Müslüman olsa…”

YAŞA ŞEN: MAKSATLI BİR KARALAMA

Yaşanan olayla ilgili bir diğer açıklamada Nesil Şirketler Grubu Genel Müdürü Yaşa Şen'den geldi.

Şen açıklamasında şunları söyledi:

"Her zamandan daha fazla ittifaka birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan şu zamanda milletimizin yanında manevî ve milli değerlerimize sahip ve bu amaçla insanlar yetiştirmeyi amaç edine,n kimin himmeti milleti ise o manen bir millet hükmündedir anlayışı ile milletimizin hizmetinde olan yayınevimiz bu haberin maksatlı art niyetli bir karalama çabası olduğunu değerlendirmekte ve kınamaktadır. Bu tartışmaların içinde olduğumuz süreçler içerisinde maksatlı olduğuna inanıyorum."