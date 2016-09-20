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'Mehmet Salih' Altın Koza için yarışıyor

Yönetmen Güven Beklen'in, Dünya prömiyerini 23. Uluslararası Adana Film Festivali'nde yapacak ilk uzun metrajlı filmi "Mehmet Salih", 21 Eylül Çarşamba günü saat 12:00'de yapılacak ilk gösterimle sanatseverlerle buluşacak.

Mehmet Salih Altın Koza için yarışıyor

20 Eylül 2016 10:05

Bu yıl 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nde 12 film festivalin yarışma bölümünde halk ve jüri karşısına çıkıyor. Bu filmlerden birisi de yönetmen Güven Beklen’in ilk uzun metraj filmi olan Mehmet Salih. Dünya Prömiyerini Adana Film Festivali’nde yapacak Mehmet Salih’in gala tarihi ve yeri belli oldu.

21 Eylül Çarşamba günü saat 12.00’de Adana Cinemaximum 6 nolu salonda gerçekleşecek filmin ilk gösterimine gişelerden ücretsiz temin edilecek biletlerle katılım sağlanabilecek. Filmin ilk gösteriminin ardından film ekibiyle söyleşi de gerçekleşecek. Filmin 2. gösterim tarihi ve yeri ise 22 Eylül Perşembe günü saat 17.45’de Adana Ariplex 1 nolu salon.

Film ekibi ve oyuncularının çoğunluğu Adanalı
Adana’da çekilen Mehmet Salih filminde Yönetmen Güven Beklen, Genel Koordinatör Bekir Sıddık Koç, Görüntü Yönetmeni Hakan Gök ve filmde rol alan Mehmet Salih Karaörs, Kübra Teke, Özlem Kaya, Hüseyin Kozan ile birçok oyuncu Adanalı. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından senaryo yazım ve geliştirme desteği alan film 2 yılda tamamlandı.

Mehmet Salih kadın dramını anlatıyor
Mehmet Salih filminde evden kaçarak evlenen kızların yaşadıkları yalnızlıkları ve mecburiyetten o hayatı kabul edilişleri, küçük bir çocuğun tarafsız ve yalın bakış açısıyla anlatılıyor.

Filmin senarist ve yönetmeni olan Güven Beklen filmden şöyle bahsetti:

“Kırsalda yaşayan kadınlarımızın söz hakkı olmadığı, istismara uğradığı ve sosyal adaletsizliğin merkezinde hayatta kalmaya çalışan bir kadının ve 12 yaşındaki oğlu Mehmet Salih'in hikayesidir bu film. Mehmet Salih hasta annesiyle birlikte yaşıyordur ve babasız büyümüştür. Daha o doğduğunda babası, Mehmet Salih'i ve annesini bırakıp gitmiştir. Bir çocuğun gözünden annesinin çaresizliği, komşu kızı Ceylan'ın evden kaçması ve hamile olarak geri dönmesi, alt katta dövüş horozları besleyen ev sahibinin serseri oğlu Hüseyin'e karşı olan korkusu, yaz tatilinde annesine berberde çalıştıracağım deyip tuğla fabrikasında çocuk işçi olarak götüren Cıllaz’a kadar hepsi Mehmet Salih'in yaşadıklarının hikayesidir.”
Tayfun Pirselimoğlu başkanlığındaki jürinin layık gördüğü ödüller dışında festival kapsamında seyircilerin oylarıyla “Halk Jürisi En İyi Film Ödülü” de verilecek. Ücretsiz gösterimlerin olduğu festivalde yarışma filmlerini seyreden sinemaseverler izledikleri filmler için puanlama yapabilecek. 


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