Mehmet Sepil: 'Fenerbahçe beraberliğini abartmaya gerek yok'

TFF Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sponsorluk anlaşmasına vardığı hava yolu şirketiyle sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Süper Lig’de Göztepe’ye olan ilgi hem seyirci olarak hem sponsorluk olarak arttı. Bugün Göztepe, geçmişteki tarihiyle beraber ülkede çok ciddi bir ilgi uyandırdı. Bizim hedefimiz zaten İzmir takımı olmak değil, uluslararası olarak Göztepe’yi layık olduğu yere oturtmak. Değişik sektörlerden tanınmış markaları sponsor yapmak çok önemli” dedi. Başkan Sepil, anlaşmaya vardıkları hava yolu şirketinden uçak kaplatmalarını isteyeceklerini de kaydetti.

“Fenerbahçe beraberliğini abartmaya gerek yok”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sepil, yeni bir takım kurduklarını ve herkeste olan endişenin kendilerinde de olduğunu ifade ederek, “İyi oyuncular transfer ettik ama birliktelikten nasıl bir sonuç çıkacağını görmek istiyorduk. Oynanan futbol istediğimiz tarza uygundu. Coşkulu, sahada heyecan veren bir futbol oynadık. Rahatlıkla yenebilirdik ama beni daha çok mutlu eden şey sahadaki futboldu. Bizim her maç için hedefimiz 3 puandır. Fenerbahçe beraberliğini abartmaya gerek yok. Bu sene hedefimiz yüksekler değil kalıcı bir Göztepe oluşturmak” diye konuştu.

Fenerbahçe’ye karşı 10 yabancı oyuncuyla sahaya çıktıklarını hatırlatan Mehmet Sepil, “Futbolda çok konuşulan yabancı kuralından dolayı bizim gibi yeni kurulan takımlarda çok sayıda yabancı oyuncu daha fazla görülecek. Yeni kurulan bir takım için Türkiye’den oyuncu bulmak çok zor. Ekonomik koşullar da bizi bu yönde transfer yapmaya yöneltti” şeklinde konuştu.

“Seyircisiz oynamak çok ilkel bir metot”

Seyircisiz oynama cezalarını çok ilkel bulduğunu açıklayan Sepil, “Kulüpler Birliği toplantısında Fikret Orman’la seyircisiz oynama cezasını gündeme getirdik. Bu hiçbir ülkede yok. Bir suçlu varsa cezalandırılsın ama bu kulübü cezalandırmaktır. Hiç bir şey yapmayan seyirci de cezalandırılıyor. Yeni Bakanımızdan çok umutluyum. Sporun içinden gelen bir Bakanımız var. Kendisiyle görüşmek istedim, bu konuyu da masaya yatıracağız. Biz Türk futboluna yeni bir nefes getirmeye uğraşıyoruz. Seyircisiz oynamak çok ilkel bir metot” dedi.

Yeni yapılacak stat hakkında da bilgi veren Sepil, “Stadımızın temel atma töreni için de Başbakanımızı davet ettik. İzmir için özel olan 9 Eylül tarihini seçtik” diye konuştu.

“Türkiye’de ilk defa profesyonel bir takıma sponsor oluyoruz”

İzmir’e Süper Lig takımı kazandırdığı için Başkan Mehmet Sepil’e teşekkür eden hava yolu şirketinin genel müdürü Teoman Tosun ise, “İzmir’i çok seviyoruz. İzmir’e 5 olan sefer sayımızı 10’a çıkartacağız. Göztepe’ye sponsor olduğumuz için de çok mutluyuz. Göztepe ile 1 sezonluk anlaştık. Sadece futbol değil tüm branşlardaki uçuşlarda kendilerine yardımcı olacağız. Türkiye’de ilk defa profesyonel bir takıma sponsor oluyoruz. Daha önce Werder Bremen’e sponsor olmuştuk” dedi.

Ali Gözeten - Halil Karahan