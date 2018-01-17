Mehmet Sepil: 'Hayalimde her sene Avrupa kupasında oynayacak Göztepe var'

İzmir'deki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'deki ilk sezonlarında tüm gelişmelerin pozitif olduğunu dile getirdi. İzmir'in Süper Lig'de uzun yıllardır temsilcisi olmadığını hatırlatan Sepil, bazı dezavantajlarının olduğunu, bunlardan birinin İzmir'deki stat problemi olduğunu ifade etti. Bornova Stadı'nı yuvaları olarak kabul ettiklerini belirten Sepil, ancak ne gelir getirme olarak ne de ambiyans olarak yeterli olmadığını belirterek, “Sezon başında, önümüzdeki 2 seneyi iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşündük. Öncelikle ligde tutunabilmek, ikinci olarak da daha sonra Göztepe'nin iskeletini oluşturmamız gerekiyor diye düşündük. 30 puan çok büyük başarı, çok zor lig. İlk haftaları zor olan bir ligde başarılı bir ilk yarı geçirdik. İyi başladık, duraksama oldu ama sonunu tekrar iyi getirdik. Futbolda umduğumuzun ötesinde güzel bir başarı yakaladık” dedi.

Futboldaki başarı dışında gelecekleri için çok önemli olan stat ve akademi kuruluşu için çok önemli adımlar attıklarının kaydeden Sepil, stat inşaatının çok iyi şekilde devam ettiğini, stadın gelecek sezonun ortasına yetişmesinin ise zor olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Tamer Tuna ile birlikteliklerinin çok uzun süre devam etmesini planladıklarını anlatan Başkan Sepil, “İlk devrede yakaladığımız başarı beklenmeyen bir başarıydı, hızlı yakaladık, inşallah ayağımıza dolanmaz. Biz Tamer hoca ile yıllar boyu çalışmak istiyoruz. Bunu kontrat haline de getiririz, onda bir sorun götürmüyorum. Hayalimde her sene Avrupa kupasında oynayacak Göztepe var” diye konuştu.

Tuna: “İkinci yarıda 9-10 galibiyet tahmin ediyoruz”

Her teknik direktörün bir puan hedefi olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da “Sezon başı 20-30 puan arasındaki hedef gerçekçi bir hedefti. İkinci yarıda 9-10 galibiyet tahmin ediyoruz ama olmayabilir de. Son haftalarda düşme hattındaki takımların, Avrupa'yı zorlayan takımların performansları faklı olabiliyor. İlk yarıyı 14 puanda bitiren takımlar bile ligde iyi pozisyon almak için çalışıyorlar. Biz bu yılın ve gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili bir plan içine girdik” dedi.

Göztepe'yi iyi günlerin beklediğini dile getiren Tuna, ilk devrede ligi 1 ile 15. sıra arasında bitirmek istediklerini ve bunu başardıklarını, ikinci yarıda da hedeflerinin bu olduğunu kaydetti.

Tuna, kadrolarına dahil ettikleri Andre Poko'nun ardından bir oyuncu ile daha görüşmelerin devam ettiğini, bunun dışında 1 ismi daha transfer edebileceklerini sözlerine ekledi.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

