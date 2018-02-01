Mehmet Sepil: 'Jahovic sözleşmesinin 3 katı para istedi'

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camianın çok konuştuğu Jahovic'in Atiker Konyaspor'a transferine açıklık getiren Sepil, Adis Jahovic'in gitmesini kendisinin de istemeyeceğini anlatarak, "Oğlum Jahovic’in gittiğini duyunca ‘Baba nasıl olur’ dedi. Bize 2 sene çok önemli hizmetlerde bulundu. Süper Lig’e çıkmamızda yardımcı oldu. Son güne kadar Jahovic’i tutabileceğimizi umut ediyordum. Kayseri maçından sonra uzun bir görüşme yaptık. Jahovic, isteklerinde ısrarlıydı. Mevcut kontratın 2 buçuk, 3 katı bir kontrat talebi vardı. Ben, yıl sonunu bekleyelim sana ekstra prim verelim diye teklif ettim. O ise onun için bunun büyük bir fırsat olduğunu anlattı. Ben takım içinde dengeleri değiştiremem. Her başarılı oyuncunun kontratını değiştirseydim, her oyuncu benimle tekrar görüşme hakkına sahip olacaktı. Ben böyle bir şey yapamam. Jahovic’in bizden ayrılması hem onun için hem benim için iyi oldu diye düşünüyorum. Pazar günü Konyaspor devreye girdi. Direkt benimle temas ettiler. Şartlarda anlaştık ve transfer gerçekleşti. Jahovic’in kalmasının Göztepe’ye fayda getirmeyeceğini düşündüm" dedi.

"Demba Ba planlarımız arasında yoktu"

Jahovic'in Atiker Konyaspor'a transferinden dolayı 1 buçuk milyon euro bonservis ücreti aldıklarını, sözleşmesinin bitimine 4 ay kala bunun iyi bir bedel olduğunu söyleyen Sepil, Demba Ba transferini Jahovic'in gitmesinden dolayı yapmadıklarını da ifade etti. Bu sezon için Demba Ba gibi bir transferi yapabileceklerini düşünmediğini anlatan Sepil, "Bu seneki planlarımızda yoktu. Kendisiyle geçen hafta başından beri telefonla uzun uzun konuştum. Kendisinin futbola dönmek istediğini ve Göztepe ile çalışmak istediğini gördüm. Bu bizim için bir fırsattı. Kendisi çok kariyerli bir futbolcu. Ben daha önce söylediğim gibi sadece oyuncu aldık diye bakmıyorum" dedi.

Mehmet Sepil, Demba Ba ile yaptıkları anlaşmanın performansa dayalı olduğunu, kendisiyle uzun zaman devam etmek istediklerini söyledi.

Wallace Reis transferinden sonra takımda Sabri Sarıoğlu ile birlikte 2 'reis'in olduğunu kaydeden Sepil, Sabri Sarıoğlu'nun 2. çocuğunun olmasından sonra daha da toparlandığını kaydetti.

"Kapasite 2 kat artacak"

Sepil, yapımı devam eden stadın kale arkalarındaki oturma düzenlerini değiştirmeyi planladıklarını, bunun için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüklerini, bunun gerçekleşmesi halinde kale arkası tribünlerinin kapasitesinin iki kat artacağını söyleyerek stadın toplam kapasitesinin de 8-10 bin arası artabileceğini açıkladı.

Sepil, kontratı bu sezon bitecek oyuncular için teknik heyetten de rapor alıp, önümüzdeki süreçte bu görüşmeleri yapacaklarını, kaleci Beto'nun da sözleşmesini uzatmak istediklerini de sözlerine ekledi.