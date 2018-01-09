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Mehmet Sepil: 'Jahovic'i isteyen olursa konuşuruz'

Devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı takımda bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Jahovic ile ilgili, "Futbolcumuzu isteyen olursa konuşuruz" dedi.

Mehmet Sepil: Jahovici isteyen olursa konuşuruz

09 Ocak 2018 09:14

Antalya’da devre arası hazırlıkları için bulunan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı beklediklerinin üstünde bitirdiklerini söyleyen Sepil, “İlk senemizde amacımız ligde kalmaktı ve şimdi 30 puan aldık. Bütün maçlara tek tek bakıyoruz ve 30 puanla düşme korkumuz kalmadı. Bu ligi 6 ve 7. bitirdiğinizde maddi geliriniz artıyor. İlk 5 e girmeniz lazım ki Avrupa’ya gidin. Öyle bir şey olursa bizim için ilk senemizde güzel olur. Göztepe yıllar sonra stadına kavuşuyor. Altyapı akademisi açıyoru. 2 yıl sonra Göztepe’nin geleceğine pozitif bakıyoruz” diye konuştu.

“Futbolcu ve başkanlar gelip geçicidir”

Her futbolcu ve başkanın gelip geçici olduğunu belirten Mehmet Sepil, “Göztepe’nin menfaati neyse ayrılırlar. Biz bu hatayı yapmayacağız ve geçmişte bunlar oldu. Kısa vadeli düşünüp şu oyuncu ayrılmasın diye dengeleri bozmam. Olaya uzun vadeli bakmamız lazım. Bizim başarılı olmamızın sebebi dengeli bir takım olmamız. Maaşlar dengeli. Oyuncular birbirine çok bağlı. Bunu bozacak şeyi yapmam. Göztepe geçen senede bu senede çok şey başardı” şeklinde konuştu.

Jahovic ile alakalı transfer sorusuna da cevap veren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Kimse benden Jahovic’i istemedi. İsteyen olursa konuşuruz.”

Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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