Mehmet Sepil: 'Transferi çok iyi idare edemedik'

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz transfer döneminde bonservis ödemelerinden en çok zarar eden kulübün Göztepe olduğu yönündeki haberleri doğrulayan Başkan Sepil, “Söylenen doğru ama planlamamız dışında bir şey değil bu. Geçen sene Jahovic’ten aldığımız bonservisi düşünürsek öyle çok bir zararımız yok. Hazır oyuncuları satabilen bir kulüp değiliz. Planlamamızı yaparken de geçen sene bu ligde kalıcı olmak istediğimizi söyledik. Kurduğumuz kadro yapısı da buna göreydi. Bu sene biraz daha yaş ortalamasını düşürdük ama yine güçlü bir takım kurduk. Transferi çok iyi idare edemedik. Keşke santraforu daha erken transfer edebilseydik” diye konuştu.

Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın kadroda düşünmediği Oscar Scarione ile Nabil Ghilas’ın kendilerine takım bulamamasını da değerlendiren Sepil, “Scarione kararı teknik bir karar. Umudumuz onun bir yere gitmesiydi ama olmadı. Ghilas’ın da performans ve takımla uyumunu göremedik. Ghilas’ın daha iyi performans göstereceğini düşüyorduk. İki kamp sonucunda bu durumu görünce kadroyu buna göre şekillendirdik. Ghilas’ın transfer olamaması bizim için zarardır. Takımın kurulması maddi açıdan ek külfet getirdi. Esas senemiz stadın açıldığı sene olacak” dedi.

“Halil ile sezon arası konuşacağız”

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Halil Akbunar’ın performansının sürekli artığına işaret eden Sepil, “Sezona arasında oturup konuşacağız. Önemli olan oyuncuların hakkını vermek. Bizim o konuda bir sıkıntımız olmaz. Bu kadar genç, takımın kaptanı olmuş bir oyuncunun gitmesi kolay olmaz. Halil’in de zaten Göztepe’den ve İzmir’den gitmek istemeyeceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Süleyman Soylu ile stadı görüştük”

Yeni yapılan Göztepe Stadının Şehir içi bir stat olduğunu ve bu stadın emniyet güçlerini ilgilendiren konuları olduğunu anlatan Sepil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara’da yaptıkları görüşmenin detaylarını da paylaştı. Bakan Soylu ile dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, kale arkası tribünlerde maç zevkini arttırmak amacıyla koltukların kaldırılması uygulamasını görüştüklerini kaydeden Mehmet Sepil, “Bu uygulama stadın kapasitesini de ciddi oranda arttırıyor. Bakanı bu projeyle ilgili bilgilendirdik. Olumlu bir görüşme oldu. Çok güzel bir stat yapıyoruz. Biz Göztepe olarak bu konularla ilgili görüşlerimizi ilettik. Bu görüşmede İzmir Milletvekili Alpay Özalan da yer aldı. Alpay Özalan, eski futbolcu olmasından dolayı stat süreçlerimizi de Ankara’dan takip ediyor. Bu bizim için de güzel bir şey” dedi.

Ali Gözeten