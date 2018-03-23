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Mehmet Şimşek iş dünyası ile bir araya geldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, DKY İnşaat'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel davette iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi.

Mehmet Şimşek iş dünyası ile bir araya geldi

23 Mart 2018 14:53

Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, DKY İnşaat'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel davette iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Şimşek, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya'nın ev sahipliği yaptığı yemekte, inşaat ve bankacılık sektörleri ile ilgili yorumları dinledi. 

Yaptığı konuşmada, konut sektöründe her yıl asgari 800 bin yeni konuta ihtiyaç olduğunu ve bunun ancak 600 bininin karşılanabildiğini, 5 yıllık süre baz alındığında konuta gereksinimi olan 1 milyon kişiye ulaşılamadığını belirten Ali Dumankaya, ilk konutunu alan kişiler için kredi faizlerinin gelir vergisinden düşürülebilmesi ile birlikte bu ihtiyacın kısmen karşılanabileceğini belirtti.

Ali Dumankaya; “Büyümeye katkısı çok yüksek olan sektörümüz ile ilgili alınacak olan yeni kararlar, devreden KDV’nin iadesi, kentsel dönüşümü hızlandıracak olan yeni teşvikler, kira yardımının 36 aya çıkarılması gibi adımlar ile 2018 yılının daha başarılı bir yıl olacağına inanıyorum. 2018’de de sektörün çok daha hızlı büyüyeceğini ve kazandığı gelişme ivmesini devam ettireceğini düşünüyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısı ile birlikte ekonominin daha da canlanarak bir bahar havası yaşayacağını öngörüyoruz. Maliyetlerin henüz fiyatlara yansımaması dolayısıyla konut almayı düşünenler için avantajlı bir dönem yaşandığının da altını çizmek gerek. Tanıtıma çıkacak projelerle yaklaşık 250 farklı sektöre hayat veren ve yüz binlerce kişiye ekmek kapısı olan gayrimenkul sektörü 2018 yılında da ekonomi çarkının en önemli dişlisi olmaya devam edecektir. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her kentinde büyük çaplı kentsel dönüşüm hamlelerinin atılacağı, konut kredi faiz oranlarının istikrar sağlayacağı ve satış trendinin artacağı, gerek iç piyasada yatırımcı ve oturumcu olarak belirttiğimiz kesim gerekse yabancıların gayrimenkul sektörüne olan talebinin artacağı ve sektörümüzün en güvenilir ve kazançlı yatırım aracı olmaya devam edeceği bir yıl olacaktır’ dedi.
 

 

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