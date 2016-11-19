Diğer
Kategoriler

Mehmet Şimşek’in mutlu günü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, nikah şahidi olduğu yeğeninin düğününde genç çiftlere Türkçe ve Kürtçe mutluluklar diledi.

Mehmet Şimşekin mutlu günü

19 Kasım 2016 23:01

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ağabeyi Ekrem Şimşek’in kızı Zeynep Şimşek’in Adıyaman’da ki düğün törenine katıldı. Zeynep Şimşek ve Mehmet Akif Sevindi’nin düğün törenine katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kıyılan nikahta yeğeninin şahidi oldu.

Düğün törenine eşi Esra Şimşek ile birlikte katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez karşıladı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu tarafından kıyılan nikahta gelinin şahitliğini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek yaparken, damadın şahitliğini Vali Abdullah Erin yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından nikah cüzdanını yeğenine takdim eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, evliliğin önemine vurgu yaparak, zaman zaman küçük anlaşmazlıkların olabileceğini ancak bunun aşılması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Şimşek, “Allah hayırlı mübarek kılsın” sözünü hem Türkçe hem de Kürtçe söyledi. Düğün töreninde vatandaşlar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e yakın ilgi gösterdi.

Petrol Mühendisi olan damat Mehmet Akif Sevindi ile ev hanımı olan gelin Zeynep Şimşek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i kapıya kadar uğurladı.

Etiketler: başbakan yardımcısı mehmet şimşek, nikah şahidi, Türkçe ve Kürtçe mutluluklar diledi, yeğeninin düğünü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!