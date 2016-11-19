Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ağabeyi Ekrem Şimşek’in kızı Zeynep Şimşek’in Adıyaman’da ki düğün törenine katıldı. Zeynep Şimşek ve Mehmet Akif Sevindi’nin düğün törenine katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kıyılan nikahta yeğeninin şahidi oldu.

Düğün törenine eşi Esra Şimşek ile birlikte katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez karşıladı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu tarafından kıyılan nikahta gelinin şahitliğini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek yaparken, damadın şahitliğini Vali Abdullah Erin yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından nikah cüzdanını yeğenine takdim eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, evliliğin önemine vurgu yaparak, zaman zaman küçük anlaşmazlıkların olabileceğini ancak bunun aşılması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Şimşek, “Allah hayırlı mübarek kılsın” sözünü hem Türkçe hem de Kürtçe söyledi. Düğün töreninde vatandaşlar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e yakın ilgi gösterdi.

Petrol Mühendisi olan damat Mehmet Akif Sevindi ile ev hanımı olan gelin Zeynep Şimşek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i kapıya kadar uğurladı.