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Mehmet Şimşek’ten taziye mesajı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Eski Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan Abimizin vefatı camiamızı derinden üzmüştür. Merhuma rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşekten taziye mesajı

12 Ekim 2016 08:51

58, 59 ve 60. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı yapan Unakıtan, 1 Mayıs 2009 tarihinde yapılan kabine değişikliğiyle görevini Mehmet Şimşek’e devretmişti. Görevi devraldıktan sonra 24 Kasım 2015 tarihine kadar yürüten Şimşek, Kemal Unakıtan’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Eski Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan Abimizin vefatı camiamızı derinden üzmüştür. Merhuma rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yayınladı. Kurtulmuş, açıklamasında, “Eski Bakanlarımızdan Kemal Unakıtan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Etiketler: kemal unakıtan, mehmet şimşek, Numan Kurtulmuş


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