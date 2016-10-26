Fenerbahçeli Mehmet Topal’ın ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun ’İyilik Ağacı’ adlı müzikli çocuk oyunu sergilendi.

Oyunu izleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği’nde tedavileri devam eden çocukları, Yağmur Tanrısevsin annesi ile Nilay Cafer yeğeniyle, Seçkin Piriler iki oğlu ile Elif Ece Uzun, Aslıhan Güner - Mert Kılıç, Esra İnceefe ve oğlu ile Taner Rumeli de yalnız bırakmadı.

TOPAL ÇİFTİ KORUYUCU ABİ VE ABLA OLDU

Oyun öncesi fuaye alanında ünlü isimlerle bir araya gelen çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etme imkanı buldu. Oyunun ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur yaptığı konuşmada, “Öncelikle Romatoloji hastası çocuklarımızın koruyucu abisi ve ablası olan Selda - Mehmet Topal çiftine teşekkür ederiz. Onların uzun süredir devam eden desteği, çocuklarımızın yüzlerini güldürüyor. Ayrıca, burada bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli oyuncu dostlarımıza da kocaman bir teşekkür etmek istiyorum” dedi.

KASAPÇOPUR: "BU ORGANİZASYON ÇOCUKLARIMIZA MORAL OLDU"

Kasapçopur, çocuklarda görülen FMF ve romatizmal hastalıkların miniklerin hayatlarını büyük ölçüde kısıtladığını ve onları hastaneye bağımlı hale getirdiğini, bu nedenle onların bu tip organizasyonlarla motivasyonlarının arttırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Tedavisine geç başlanan çocuklarda kalıcı sakatlıkların da meydana geldiğini belirten Prof. Kasapçopur, “Bu tiyatro organizasyonu çocuklarımıza hem moral oldu, hem de hastalık konusunda farkındalık yaratmak, erken tanının önemi açısından bize fırsat sundu” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kasapçopur, konuşmanın ardından Mehmet Topal ile birlikte katılan ünlü isimlere desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.