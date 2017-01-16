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Mehmet Topal'dan kötü haber

Adanaspor karşılaşmasında gol attıktan 1 dakika sonra sakatlanan Mehmet Topal'ın, çekilen MR'ında sol üst arka adalesinde 2. derecede kısmi yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı.

Mehmet Topaldan kötü haber

16 Ocak 2017 12:43

Adanaspor ile oynanan karşılaşmada takımının ilk golünü attıktan 1 dakika sonra sakatlanan ve oyundan çıkan Mehmet Topal'ın MR'ı çekildi. Tecrübeli futbolcunun sol üst arka adalesinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Mehmet Topal'ın, ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı belli değil. Antalya kampında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen'in de tıpkı Mehmet Topal gibi sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti.

Kjaer'de de yırtık var
Adanaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Simon Kjaer'in de sağ üst ön adalesinde zar yırtığı tespit edilmişti. Volkan Şen ve Kjaer'ın ardından sarı-lacivertli takıma bir kötü haber de Mehmet Topal'dan gelmiş oldu.
 

Etiketler: mehmet topal


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