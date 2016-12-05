Mehmet Topal ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlamaya, ünlü komedyen Yavuz Seçkin, eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu menajeri Kerem Tunçeri, Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş da katıldı. Doğum günü partisi için çocuklara sürpriz yapan sanatçı Deha Bilimliler ise miniklerin istedikleri şarkıları seslendirerek onlara eğlenceli anlar yaşattı.

Topal, çocuklara, FB Store’dan hazırlattığı hediyelerle sürpriz yaptı. LÖSEV Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, yaptığı konuşmada, Mehmet Topal’a teşekkür ederek, “Her ay doğan çocuklarımız için yapacağımız doğum günü organizasyonlarını gelenekselleştireceğiz, bu geleneğinizim ilkini böylesi güzel bir organizasyonla gerçekleştirdiğiniz için size ve kıymetli eşiniz Selda Topal’a tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz, onlara en unutulmaz doğum günü partisi oldu” dedi.

Minik Emin, Recep Tayyip Erdoğan şarkısı istedi

Yaptığı espriler ve taklitler çocukları kahkaha krizine sokan Yavuz Seçkin’in ardından sanatçı Deha Bilimlier şarkılarıyla coşkulu anlar yaşattı. Sırayla tüm çocukların istediği şarkıları seslendiren sanatçı Deha Bilimliler, en ilginç isteği ise 4 yaşındaki lösemi hastası Emin Kaan Şeneloğlu’ndan aldı. Emin Kaan, sanatçı Deha’ya, “Recep Tayyip Erdoğan şarkısı istiyorum” dedi. İlk etapta hangi şarkının istendiğini anlayamayan Deha, “Beraber Yürüdük Biz Yollarda’ şarkısını mı istiyorsun?” diye sordu. Verdiği cevap hiç değişmeyen minik Emin Kaan, “Recep Tayyip Erdoğan şarkısı, hani babamla arabada hep dinliyoruz ya, işte o” dedi. Deha’nın imdadına miniğin annesi yetişip, “Emin’in en sevdiği şarkı Dombıra” dedi. Bunun üzerine partiye katılanlar hep birlikte “Dombıra” şarkısını söyledi.

Basketbolcu olmak isteyen çocuklar ise Kerem Tunçeri’yi yakın markaja aldı. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Tunçeri ise çocuklarla sohbet edip, bol bol selfie çektirdi.

Partide, Topal Ailesi’nin 5 yaşına basan oğlu Metmethan için de sevdiği karakterden yapılmış pasta ile sürpriz yapıldı. Bez bebek yapım atölyesinde yılbaşı alışverişi için kel bebek yapan Yavuz Seçkin kahkahalara neden oldu. Yaptığı kel bebeği satın alarak, Mehmethan Topal’a hediye eden Seçkin, “5. yaşının anısına bu bebeğe baktıkça beni hatırla” diye espri yaptı.