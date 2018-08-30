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Mehmet Uslu: 'Hedefimiz Antalyaspor deplasmanından ilk galibiyeti almak'

Çaykur Rizesporlu savunma oyuncusu Mehmet Uslu, Antalyaspor deplasmanında ilk galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Uslu: Hedefimiz Antalyaspor deplasmanından ilk galibiyeti almak

30 Ağustos 2018 11:46

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeşil-mavili ekibin sol bek oyuncusu Mehmet Uslu, Antalyaspor deplasmanından 3 puan ile döneceklerini dile getirdi.

"Hedefimiz Antalyaspor deplasmanında ilk galibiyetini almak" 

3O yaşındaki futbolcu, ilk iki hafta oynadıkları oyunu skora yansıtamadıklarını ifade ederek, "Erzurum ile içeride oynadığımız maçta beklentilerin altında kaldığımızın farkındayız. Aldığımız 1 puan sevindirici diye bakıyoruz. Ama onun akabinde oynadığımız ilk 2 haftada en azından 4 puan bizim için çok büyük avantaj olacaktı ama sonuçta ligin başındayız. Ufak tefek çalkantılarımız tabii olacak çok transfer geldi, uyum süreci, sezonun başı bunlar hepsi birlikte. Umarım sizin de gördüğünüz gibi Antalyaspor maçında bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Bizim de hedefimiz Antalyaspor deplasmanında 4. hafta itibari ile ilk galibiyeti almak" ifadelerini kullandı" dedi.  

Etiketler: Mehmet Uslu

 

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