Mehmet ve Osmancık Taburu askerlerini esir kampında bekleyen sürpriz

Fragman’da Osmancık Taburu, Hint ve Çin'den gelen askerlerinde bulunduğu İngiliz Ordusunu Rota'da bozguna uğratıp zafer kazanıyor. Her galibiyetin bir bedeli olduğu gibi Mehmet ve silah arkadaşları, bu bedeli hürriyetlerinden feragat ederek, esir düşerek ödüyorlar. Mehmet ve Osmancık Taburu neferlerinin, hiçbir silahın yok edemeyeceği umutları bir esir kampının duvarları arasında, Üsküplü bir esirin ellerinde yeşeriyor...Umutları yeşerten Üsküp'lü kim? Mehmet ve Osmancık Taburu Neferlerini esir kampında neler bekliyor. Mehmet ve Osmancık Taburu neferleri özgürlüklerine kavuşabilecekler mi? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı 1 Mart Perşembe Akşamı saat 20:00'de TRT 1 'de yayınlanacak Mehmetçik Kûtulamâre'nin 6. bölümünde cevap bulacak.