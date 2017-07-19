Mehmet Yağmur, Galatasaray'da

Galatasaray Odeabank yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, Mehmet Yağmur ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Mehmet ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da oynuyordu. Başarılı oyuncu daha önce Beşiktaş, Olin Edirne, Türk Telekom, TOFAŞ ve Pınar Karşıya'da mücadele etti.

"Benim için büyük bir gurur"

İmza sonrası konuşan kulübe açıklamalarda bulunan Yağmur, "Öncelikle, Galatasaray gibi seçkin ve güçlü bir camianın parçası olmak benim için büyük bir gurur. Bugün itibari ile Galatasaray Kulübü’nün bir sporcusu olmaktan dolayı çok mutluyum ama daha önemlisi omuzlarımda büyük bir sorumluluk hissediyorum. Çünkü bu sezon herhangi bir sezon olmayacak. Oyuncusuyla, yöneticisiyle, antrenörüyle, taraftarıyla, Galatasaray’a gönül veren herkesin ekstra gayretini, elinden gelenin bir fazlasını ortaya koyması gereken bir sezon olacak” diye konuştu.

"Başarı, maddiyatla değil takım ruhuyla kazanılıyor"

Kağıt üzerindeki avantaj ya da dezavantajların sahaya yansımasının farklı olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, "Kariyerim boyunca her iki yönde de örneklerini yaşadım. Başarı kağıt üzerinde değil sahada, maddiyatla değil takım ruhuyla kazanılıyor. İşte ben bu ekstra mücadeleyi vermeye, fark yapmaya, hem saha içinde hem saha dışında taraftarımızla bir olup kazanma alışkanlığı olan bir takımın parçası olmaya geldim” ifadelerini kullandı.