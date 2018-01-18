Mehmet Yiğit: 'Zor bir lig oluyor'

Elazığspor’un kaptanı Mehmet Yiğit, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) takımın durumu, lig ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hedefledikleri yerde ilk yarıyı bitiremediklerini söyleyen Yiğit, “Hedefimiz öncelik ligde kalmak, sonra play-off ve sonrasında şampiyonluk. Altınordu maçına umarım iyi başlarız. Şehir ve takım olarak buna ihtiyacımız var” dedi.

“Zor bir lig oluyor”

TFF 1. Lig’in zorlu geçtiğini belirten Kaptan Yiğit, “Herkesin gücü birbirine eşit. Sadece Gaziantep’in durumu farklı. İki maç kazandığında ilk 2 veya 6 arasındasın. İki maç Kaybettiğinde 13 veya 14. sıraya gerileyebiliyorsun. İyi çalışmamız lazım ve bunun karşılığını ligde alacağız” şeklinde konuştu.

“Öncelikli hedefimiz başarılı olmak”

Öncelikli hedeflerinin başarılı olmak olduğunu ifade eden Mehmet Yiğit, “Berk takımdan ayrıldı. Bu takımda hedefi olan insanlar var. Hepimizin iyi çalışması lazım. Bu takım en kötü play-offlarda olması lazım. İyi bir sezon geçirmemiz gerekiyor. Bu takımdan Süper Lig’e gidecek çok oyuncu var. Ama biz hep beraber bir arada olmak istiyoruz. Olmasa da Süper Lig’de yolları açık olsun” açıklamasında bulundu.

“Taraftarımız hep yanımızda olsun”

Taraftar gruplarının birleştiğini belirten Yiğit, “Onların gücü bize de güç katacak. Benim bu takımda üçüncü yılım. Biz bu desteğin tamamını sezon sonuna kadar görmeliyiz. Onlar hep bizim yanımızda olsun, biz sahada elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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