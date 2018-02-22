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Mehmetçiğe 1 kilo fındık, 1 mektup

Düzce’nin Gümüşova ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde başlatılan ve tüm ilçedeki okulların desteğiyle, Afrin’de terör örgütleriyle savaşan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla askerlere dağıtılmak üzere fındık ve mektup gönderildi.

Mehmetçiğe 1 kilo fındık, 1 mektup

22 Şubat 2018 21:14

Afrin’de terör örgütleriyle savaşan Mehmetçiğe tüm yurttan destek geliyor. Gümüşova ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğrenciler tarafından Mehmetçiğe gönderilmek üzere fındıklar kolilendi, araçlara yüklendi.
Gümüşova Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Başkanı Bahattin Aslan, projeyi yapma amacının Mehmetçiğe destek olmak olduğunu belirterek, “Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonunda bayrağımızı dalgalandıran Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yaptık. Bütün okuldaki arkadaşlarımızla birer kilo olmak suretiyle fındık topladık. Askerlerimize hem fındık hem mektup göndereceğiz. Fındığı bizim belgemizde yetiştiği için gönderiyoruz” dedi.

12. sınıf öğrencisi Elif Sena Çalışkan da, “Bizim bu projeyi yapmamızdaki tek amaç askerlerimize destek olmak onara moral ve motivasyon vermekti. İnşallah onlara destek olabiliriz” diye konuştu.

1 kilo fındık 1 mektup

Gümüşova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Nazım Bahadır, öğrencilerin kendilerine geldiklerini ve Zeytin Dalı Operasyonuna nasıl bir destek olabileceklerini sorması ile böyle bir kampanyanın başlatıldığını ifade ederek, “Mehmetçiğimize birer mektup yazalım bunun yanında da Düzce’nin ürünü olan fındığı gönderelim diyerek, 1 kilo fındık bir mektup kampanyası başlattık. Öğrencilerimiz ve velilerimizden güzel bir katılım oldu. İlçe milli eğitim müdürlüğümüz de bu kampanyayı bütün okullarda yaptılar. Bu akşam yola çıkılacak” dedi.
İlçe merkezinde okullardan toplanan yaklaşık 2 tona yakın fındık Mehmetçiğe gönderilerek onlara moral ve motivasyon sağlayacak.  

Ali Osman Çatana-Ali Yıldız

Etiketler: düzce, fındık

 

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