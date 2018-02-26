Diğer
Kategoriler

Mehmetçiğe 2 tır destek

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe 2 tır dolusu gıda gönderildi.

Mehmetçiğe 2 tır destek

26 Şubat 2018 11:15

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 37. gününde, bölgede operasyonlarını sürdüren askere Mustafakemalpaşa'dan bir destek daha geldi. Kaymakamlı ve belediye öncülüğünde toplanan Kemalpaşa tatlısı, helva, süt ürünleri ve konserveden oluşan 66 paletlik 2 tır dolusu gıda maddesi, dualarla Afrin'e uğurlandı.

Adnan Menderes Meydanı'ndaki törende konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde devletinin ve ordusunun yanında olduğunu söyledi.

Kurtulan, "Birliğimiz dışarıda düşmanı korkuturken, dosta güven veriyor. Bizim hiç bir ülkenin toprağında gözümüz yok. Hiç kimsenin de ülkemize göz dikmesine asla fırsat vermedik, vermeyiz. Gelecek günlerin ordumuzun muzafferiyetiyle taçlanacağına 80 milyon olarak gönülden inanıyoruz. Dualarımızla kahraman askerimizin yanındayız. Bu güzel kampanyaya katkı veren tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimizin yüreğinde bir mutluluk, bir moral sağlayabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.

Konuşmaların ardından dualarla tırlar Afrin'e uğurlandı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç