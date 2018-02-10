'Mehmetçiğe' destek için dualarla sınır bölgesine gittiler

Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından yola çıkan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Uzmanlar Federasyonu, Muharip Gaziler Derneği ve Malul Gaziler dernekleri üyeleri ile gazeteciler dualarla uğurlandı.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, törende yaptığı konuşmasında kana susamış haydutlara Türk kanının haram olduğunu ifade ederek "50 bin uçak getirseniz yine de vız gelir. Biz, sizlerin uçaklarını, Çanakkale'de atılan mermileri göğsümüzde söndürdük. O top mermilerini, o füzeleri Çanakkale'de göğsümüzle söndürdük. Allah'ın lütfu keremi ile göğsümüzde söndürmeye namzediz. Çanakkale destanı dünyanın tanıdığı en büyük destan, bu kahramanlar, evlatlar, bu Mehmetçik, Peygamberin ordusunun mensupları yine Çanakkale destanları yazıyor" dedi.

Sivillerin ölmemesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük çaba gösterdiğini kaydeden Vali Şentürk, "Silahlı bir adam görsek bile o, bize ateş etmedikten sonra biz ona ateş etmiyoruz. Yüreği bu kadar temiz bir ordu dünyada yok. Silahlı düşmanı göreceksiniz, belki sivildir, diye bekleyeceksiniz. O size ateş etmedikten sonra siz ona ateş etmeyeceksiniz. Bu ancak Türk Milletine mahsus olan bir özelliktir. Bizim ordumuz, savaşın kartalıdır, barışın da güvercinidir. Biz, savaşı savaş için değil barış için savaş yapan bir milletiz. Savaşı da barışı da çok iyi biliriz. Niçin oradayız? ABD niçin orada? 10 bin kilometre uzaktan çıkıp gelmiş ne menfaati var orada? Askeri, mezarı, toprağı, vatanı mı var? Bizim ecdadımızın mezarları orada, Süleyman Şah, ulu babamızın mezarı orada değil miydi" diye konuştu

"80 milyonda çıkan bir milyon haini Allah'a havale ediyoruz"

Vali Şentürk, 80 milyonda bir milyon çıkan haini de Allah'a havale ettiklerini belirterek “Biliniz ki orada savaşan aslanların kahramanların arkasında 81 milyon insan var. En azından 80 milyon insan var. Bir milyonda hain çıkabilir mi? Onları da Allah'a havale ediyoruz. 80 milyon net Müslüman Türk Milleti var. Dualarımız onlarla beraber" ifadelerini kullandı.

"Mehmetçiğe destek için Kurban toplama kampanyası başlatıldı"

TSK'ya destek için kurban toplama kampanyası da başlattığını bildiren Vali Şentürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazilerimiz ve savaşan insanlarımız için ordumuzun muzaffer olması için inşallah kurbanlar keseceğiz. Kurban bağış toplama kampanyası başlatıyorum inşallah. Tarım Müdürlüğünün organizasyonunda kurban toplanacak. 15 Temmuz bizlerin yeniden dirilişidir. Yeniden millet olma yeniden dirilişimizdir. Bu millet Çanakkale'den sonra o ruhunu kaybetmedi. Devam ettiriyor. 15 Temmuz'da da bunu fiilen ispat etti. Onun için hiç tereddüdümüz yok"

Yapılan duaların ardından iki otobüs Kırşehir'den polis konvoyuyla çıkış yaptı.

Enderhan Öz