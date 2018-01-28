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Mehmetçiğe narenciye desteği

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen "Zeytin Dalı" harekatında görev alan askerlere destek kapsamında toplanan 10 ton narenciye dualarla Hatay’ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Mehmetçiğe narenciye desteği

28 Ocak 2018 10:13

Narenciye diyarı Mersin’in Erdemli ilçesinde Erdemli Gülnarlılar Derneği tarafından askerlere destek olmak amacıyla 3 gün önce başlatılan "Askerimize can olsun" destek kampanyasında 10 ton narenciye toplandı. Dernek merkezinde toplanan portakal, mandalina ve limonlar dualarla Hatay’ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Düzenledikleri kampanyayla ilgili bilgi veren Erdemli Gülnarlılar Derneği Başkanı Hüsnü Çevik, "Afrin’de savaşan askerlerimiz için ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl destek verebiliriz diye tartıştık. Sonuçta limonun başkenti Erdemli olduğu için narenciye toplayıp askerlerimize götürmeye karar verdik. Sağolsun vatandaşlarımız bu isteğimizi kırmadılar, 3 gün içerisinde 10 ton narenciyeyi hazır ettik. Bunun içinde elma, portakal, limon, bütün meyveler mevcut. Mehmetçiklerimiz var olsun vatanımız var olsun, tek isteğimiz bu" dedi.

Dernek üyesi Durmuş Ali Çevik ise, "Mersin Erdemli’den askerlerimize selam olsun. Narenciye topladık onlara gönderiyoruz. Kan olsun, can olsun, vatanımız sağ olsun" diye konuştu.

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