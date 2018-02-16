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Mehmetçiğin ailesiyle duygulandıran buluşması

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda bulunan askeri birlikte görev yapan bir Mehmetçiğin ailesiyle buluşması görenleri duygulandırdı.

Mehmetçiğin ailesiyle duygulandıran buluşması

16 Şubat 2018 12:53
Mehmetçiğin ailesiyle duygulandıran buluşması - Tıkla İzle

Mehmetçiğin babası, annesi, eşi ve 1 çocuğu ile buluşma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Edeler Diyarı Derneği Türkiye’nin sınırında buluna askerlere atkı ve bere hediye etmek için sınıra hareket etti.

Edeler Diyarı Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan onlarca atkı ve bereler sınır birliklerinde görev yapan askerlere teslim edilmeden cep telefonu kamerasına duygu dolu bir görüntü yansıdı. Görüntülerde, konvoyun arasında bir Mehmetçik ailesi ile buluşuyor. Mehmetçik, sırasıyla anne-babası ve eşi ile oğluna sarılarak hasret gideriyor.

Öncüpınar’da Edeler Diyarı Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Berber ve beraberindekiler askerlerin yanına yaklaşarak Mehmetçiğe atkı ve bere hediye ediyor. 

 

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