Mehmetçiğin kıyafet ve teçhizatlarında üniversite analizi

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve güvenlik güçlerinin kullandıkları kıyafet ve teçhizatların analizleri; Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi (EÜ-TEKAUM) tarafından yapılıyor.

Mehmetçiğin can güvenliğini sağlayacak çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucuların yanı sıra güvenlik güçlerinin olumsuz hava şartlarından en az oranda etkilenmelerini sağlamak için özel koruyucu giysiler ve barınma çadırları, koruyucu örtüler ile uyku tulumlarının testleri de bu merkezde yapılıyor.

“AMACIMIZ, MEHMETÇİĞİMİZİ HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞA KARŞI KORUMAK”

TEKAUM’u ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, merkezin tam donanımlı laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmalarını değerlendiren Rektör Budak, “Askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik korucularımızın her türlü iklim koşullarına ve her türlü askeri mühimmata karşı korunmalarının sağlanmasında Ege Üniversitemiz olağanüstü bir çaba içerisinde. Bu konuda tek bir amacımız var o da; vatan müdafaası için seve seve canını vermeye hazır olan Mehmetçiğimizi her türlü olumsuzluğa karşı korumak. Devletimizden konu ile ilgili altyapı desteği aldığımız takdirde, üniversitemizin bu alanda çok daha büyük atılımlar yapacağını ve bu konuda güvenlik güçlerimize daha fazla destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

Ege Üniversitesi olarak Türk ordusuna ve Mehmetçiğe her zaman destek olduklarının vurgulayan Prof. Dr. Budak, “Mehmetçiğin, Emniyet teşkilatımızın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizin güvenliğini sağlamak adına nasıl bir ruh halinde mücadele ettiklerini şu laboratuvarda elbiseleri test ederken bile hissediyoruz. Ege Üniversitesi olarak Zeytin Dalı Operasyonuna verdiğimizi destek kararını, senatomuzdan oy birliğiyle aldık. İzmir’deki tüm üniversiteler olarak da bu desteğimizi ayrıca ifade ettik. Buradan Afrin’de mücadele eden askerlerimizin yanında olduğumuzu vurguluyor, yaptığımız bilimsel çalışmalarla ordumuzu her zaman desteklediğimizi bir kez daha göstermek istiyoruz” diye konuştu.

TESCİLLİ VE AKREDİTE MERKEZ

Uzun yıllar yurtdışından temin edilen test, analiz ve araştırmaları artık EÜ-TEKAUM bünyesinde yapabildiklerini belirten Merkez Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan ise “Askerlerimizin ve polislerimizin kullanacağı bu malzemelerin analizleri ve her türlü çalışmaları üniversite-sanayi işbirliğinin güzel bir örneğini olarak merkezimiz bünyesinde yapılıyor. Böylece milyonlarca doların, teknik bilginin yurtdışına gitmesini önlüyoruz. Ayrıca ülkemiz zaman kayıpları ve ambargolardan etkilenmeden bu hizmeti kolayca alabiliyor” dedi.

Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi’nin Türk Patent Enstitüsünden tescilli bir markası olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlgili kuruluşlardan akredite belgesine de sahip olan merkez aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı Portalı üyesi ve Stratejik Araştırma Merkezi konumunda bulunuyor. Merkez, yeni projelerle akredite testlerde üst aşamalarda faaliyetler göstermeyi hedefliyor. Bu amaçla hazırlanan proje Kalkınma Bakanlığından onay bekliyor.

MERKEZDE YAPILAN TESTLER

Merkezde güvenlik görevlilerinin bulundukları kuvvetlere uygun, renk ve özelliklerde iç ve dış giysilerinin lif, iplik, kumaş ve konfeksiyon özelliklerinin incelenerek performans ve konfor özellikleri değerlendiriliyor. Bu çalışmalar ile güvenlik görevlilerinin görevlerini tam anlamı ile yapabilmelerine destek veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan güvenlik personelinin kullandığı kıyafet ve teçhizatların fiziksel, kimyasal tekstil muayeneleri, yıkama, nano teknolojik işlemleri EGE TEKAUM bünyesinde bulunan tam donanımlı laboratuvarlarda yapılıyor. Merkezin balistik laboratuvarında yapılan analizler, testler ve araştırmalar ile teçhizatın zorlu koşullara uygunluğu test ediliyor.

Merkez bünyesinde güvenlik güçlerinin savaş ortamında her türlü mermiye, şarapnele ve patlayıcılara karşı korunmaları ve can güvenliklerinin korunmasına yönelik de önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu amaçla çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucular merkezin balistik laboratuvarında test ediliyor.