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Mehmetçik Diyarbakır sokaklarını inletti

Diyarbakır’da Zafer Bayramı töreni sonrası askerler, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla kenti inletti.

Mehmetçik Diyarbakır sokaklarını inletti

30 Ağustos 2018 14:02
Mehmetçik Diyarbakır sokaklarını inletti - Tıkla İzle

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da törenler düzenlendi. Anıtpark’ta bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından başlayan törenlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7.Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan törende Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tören aracıyla vatandaşları ve askeri selamladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının devam eden tören halk oyunları gösterileri ve tören geçişi ile sona erdi.

HELİKOPTERLER ALÇAK UÇUŞ YAPTI, ASKER CADDELERİ İNLETTİ 

Tören geçişi sırasında askeri helikopterler alana alçak uçuş gerçekleştirirken, vilayet caddesinde yürüyen askerler “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Gazi Mustafa Kemal” sloganlarıyla sokakları inletti.  

 

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