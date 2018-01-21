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Mehmetçik için 90 bin camide dualar edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki "Zeytin Dalı Harekatı" için sabah namazı sonrası ülke genelinde 90 bin camide dua edildi. Sabah namazı için camilere akın eden vatandaşlar hep birlikte Mehmetçik'lere dua etti.

Mehmetçik için 90 bin camide dualar edildi

21 Ocak 2018 09:47
Mehmetçik için 90 bin camide dualar edildi - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik'e dua edildi.

Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii ve Eyüpsultandaki Eyüpsultan Camii'nde sabah namazında saf tutan vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Türk askeri için dua etti. Sabah namazı sonrası Fetih süresi okundu. Cemaat okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak dua etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde dün akşam yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajının da yer aldığı açıklamada, Türkiye genelindeki 90 bin camide söz konusu sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için yatsı ve sabah namazlarında dua edilmesi istenmişti. Ayrıca, vatanı ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için namaz öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunması, Türk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmişti.

Selim Bayraktar- Aydemir Kadıoğlu

 

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