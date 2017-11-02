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Mehmetçik kan verdi

Sinop'ta Mehmetçik kan bağışında bulundu.

Mehmetçik kan verdi

02 Kasım 2017 18:34

Sinop İl Jandarma Komutanı J. Albay Halil Altıntaş ve askerler tarafından Kızılay Haftası nedeniyle kan bağışı yapıldı. Kızılay Başkanı Mustafa Korucu Kızılay Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimizin bildiği gibi 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası kutlanmaktadır. Kızılay Haftası nedeniyle şubelerimiz çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar, bunlardan bir tanesi de kan alma faaliyetleridir. Bu hafta dolayısı ile komutanımız ve askerlerine yaptıkları kan bağışı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kan merkezi sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner kan bağışının arttığını belirterek, "Günde 2 ile 3 kişiden kan bağışı kabul ederken, bugün ortalamamız 14-15 civarına geldi. Bir nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünün düzenli kan bağışı yapıyor olması o bölgedeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yeterli oluyor. Sinop Merkez olarak bu rakamları şuan bulmuş durumdayız” açıklamasını yaptı.  

Osman Aksu
 

 

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