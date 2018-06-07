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Mehmetçik Kandil’e ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’nın ana kampı olan Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda çember yavaş yavaş daralırken, insansız hava aracının tespit ettiği saldırı hazırlığındaki 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik Kandile ilerliyor

07 Haziran 2018 10:22
Mehmetçik Kandil’e ilerliyor - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda destan yazan Mehmetçik, Kandil’e yönelik düzenlediği operasyonu adım adım sürdürüyor. Teröristlerin ana kampı olan Kandil’e doğru ilerleyen Mehmetçik’in en büyük destekçisi ise milli insansız hava araçları (İHA) oluyor. Irak’ın kuzeyindeki Dalya bölgesinde iki terörist, füze sisteminin kurulduğu hakim tepede saldırı hazırlığındayken insansız hava aracıyla tespit edildi. Koordinatların Türk jetlerine iletilmesi üzerine harekete geçen pilotlar, hedefi yerle bir etti.  

Etiketler: kandil, mehmetçik

 

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